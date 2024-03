Alan Wake 2, il nuovo aggiornamento migliora le prestazioni su NVIDIA GTX e RTX

Il gioco Remedy venduto più velocemente di sempre, Alan Wake 2 punta insomma ad aumentare la propria base d'utenza anche attraverso meccanismi di ottimizzazione che possano rendere l'esperienza più leggera in termini di richieste hardware, e dunque adatta a un maggior numero di PC.

Alex Battaglia riferisce che su di una GTX 1060 si verifica un aumento delle performance del 45% di media, con alcuni scenari in particolare che vedono addirittura un triplicarsi dei valori registrati in precedenza. E la situazione migliora su GTX 1070 (+57%), GTX 1080 (+85%) e GTX 1080 Ti (oltre +100%).

Alan Wake 2 riceverà il 6 marzo un nuovo aggiornamento che migliora le prestazioni del gioco su PC, in particolare con le schede video NVIDIA GTX e RTX. Ebbene, stando all'analisi di Digital Foundry si tratta di un passo in avanti notevole.

Bene anche su RTX serie 40

Sebbene il nuovo aggiornamento di Alan Wake 2 sia stato pensato in particolare per migliorare le prestazioni del gioco sulle GPU meno recenti, quelle con architettura Pascal, a quanto pare anche i modelli della famiglia RTX 40 traggono vantaggio dalla patch, sebbene in maniera sostanzialmente minore.

Poche le buone notizie per i possessori di schede video AMD, invece: su alcune GPU continuano a verificarsi crash e blocchi, mentre le performance migliorano soltando in maniera marginale sui prodotti più recenti.