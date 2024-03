Beat Saber: in arrivo il pack musicale a tema Daft Punk

Beat Games ha annunciato un nuovo pack musicale per Beat Saber, forse quello più atteso e desiderato dai giocatori, visto che introdurrà dei brani dei Daft Punk, uno dei gruppi di musica elettronica più influenti di sempre.

L'annuncio è arrivato tramite un teaser trailer che fissa la data di uscita del DLC al 7 marzo 2024 su Meta Quest, PC VR e PlayStation VR 2. Per il momento non sono stati condivisi altri dettagli, come ad esempio il prezzo del pacchetto e le canzoni incluse, per quanto dal trailer è chiaramente udibile la celebre "Harder, Better, Faster, Stronger".