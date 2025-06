Beat Saber termina il supporto per PS VR e PS VR2: ecco cosa significa per la vostra copia del gioco

Purtroppo non sempre riesce ad avere il successo necessario e ora il team di sviluppo, Beat Games, ha annunciato che terminerà il supporto per le versione PS VR e PS VR2 .

La realtà virtuale non ha (per ora?) ottenuto il primo posto all'interno dell'ecosistema videoludico, ma rimane pur sempre un ottimo modo per giocare a titoli unici che donano esperienze non possibili su uno schermo tradizionale: un esempio è quanto offerto da Beat Saber , uno dei più grandi successi in ambito VR, talmente grande da permettergli di arrivare su praticamente ogni piattaforma per la realtà virtuale.

Il messaggio completo sulla fine del supporto di Beat Saber

Il team scrive: "Cari giocatori di PS4 e PS5, nel mentre guardiamo al futuro e pianifichiamo il prossimo grande passo in avanti di Beat Saber, abbiamo deciso di non pubblicare più aggiornamenti per PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire da giugno 2025. La nostra passione per la realtà virtuale rimane incrollabile. Siamo entusiasti delle possibilità che ci attendono e di ciò che possiamo offrire ai fan di Beat Saber che hanno intrapreso questo viaggio con noi negli ultimi sette anni."

Spiegando cosa significa questa decisione per i giocatori, il team ha scritto:

Il gioco rimane scaricabile e avviabile su PlayStation

Il gioco sarà ancora in vendita, così come i singoli pacchetti aggiuntivi pubblicati prima del 18 giugno

Nessuno contenuto aggiuntivo sarà pubblicato su PlayStation a partire dal 18 giugno

Dal 21 gennaio 2026 il multigiocatore sarà disattivato

Il cross-buy tra PS5 e PS4 rimarrà attivo

Non viene detto perché il team abbia deciso di terminare il supporto per le versioni PS VR e PS VR2, ma possiamo supporre che sia una questione di priorità e costi: forse non abbastanza giocatori giocavano e compravano contenuti per Beat Saber da giustificare le spese per sviluppare nuovi contenuti per la versione PlayStation.