Beat Saber: il supporto a Meta Quest 1 terminerà quest'anno

Con un post pubblicato su X, gli sviluppatori di Beat Games hanno annunciato che a partire dal 2 novembre verrà interrotto il supporto per Beat Saber per i visori Meta Quest 1.

Questo significa che, per quanto il gioco sarà comunque fruibile, sarà impossibile utilizzare le funzionalità multiplayer, non verranno pubblicati ulteriori aggiornamenti e contenuti, fornito il servizio di assenza al cliente, e in futuro anche le classifiche potrebbero non risultare più disponibili. Il motivo dietro a questa decisione è la necessità del team di allocare maggiori risorse e tempo ai prossimi progetti legati al brand di Beat Saber.

"Cari giocatori, per concentrare i nostri sforzi di sviluppo sui nostri prossimi progetti all'interno di Beat Saber, non supporteremo più Meta Quest 1 a partire dal 2 novembre 2024", recita il post degli sviluppatori. "Il gioco continuerà a essere giocabile, ma la funzionalità multigiocatore verrà interrotta e le classifiche potrebbero essere gradualmente eliminate in futuro."