Spotify fa sul serio: l'audio Loseless potrebbe essere in dirittura d'arrivo

È inoltre menzionato il supporto per l'ascolto fino a 24 bit/44,1 kHz per alcune canzoni tramite il formato audio FLAC, confermando le anticipazioni precedenti provenienti dai campioni di codice di Spotify.

Finalmente ti sento

Il rilascio dell'opzione Lossless per l'ascolto su Spotify sembra davvero imminente, stando agli screenshot pubblicati

Per avere un'idea, nella sezione delle impostazioni dell'app, dove è possibile regolare la qualità dell'audio, Spotify chiarisce che a fronte dell'impostazione Lossless con bitrate fino a 1.411 kbps, l'opzione Molto Alta, attualmente la migliore disponibile, si ferma a 320 kbps.

La nuova modalità sarà tarata sulle capacità dei dispositivi, sulla base del tipo di connessione e la larghezza di banda necessarie per supportare l'audio lossless.

Si fa inoltre riferimento al fatto che "Il modo migliore per ascoltare in Lossless è con Spotify Connect", ma allo stesso tempo si avverte come, sebbene la maggior parte dei dispositivi Bluetooth possano riprodurre musica anche con qualità superiore ai parametri dell'opzione Molto Alta, l'audio lossless potrebbe non essere supportato completamente su tutti i terminali.

Un'opzione sicura rivestirà ad ogni modo l'ascolto attraverso dispositivi collegati alla sorgente tramite cavo.