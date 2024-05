Instagram ha presentato uno dei più grandi aggiornamenti alle Storie con i suoi nuovi adesivi

Instagram ha lanciato diverse novità per le sue Storie, tra cui quattro adesivi innovativi. Si tratta di implementazioni interessanti, come "Aggiungi la tua musica", che consente agli utenti di esprimere il proprio stato d'animo tramite una canzone, chiedendo ai follower di rispondere allo stesso modo: una caratteristica sviluppata in collaborazione con la star mondiale Dua Lipa in concomitanza con il rilascio del suo album "Radical Optimism". Altra novità è quella della funzione "Rivelazione", che sfoca il contenuto delle Storie, richiedendo a chi visualizza di inviare un messaggio diretto a chi lo ha postato per sbloccarlo.

L'obiettivo di queste nuove funzionalità sembra dunque quello di stimolare la creatività e l'interazione tra gli utenti.

Nuova cornice Instagram ha introdotto diverse nuove funzionalità per arricchire l'esperienza delle Storie degli utenti Uno dei nuovi adesivi introdotti è "Cornici", che sovrappone un effetto Polaroid alle immagini in scala di grigi.

Con un omaggio al fascino delle fotografie istantanee e ad uno dei primi concetti della piattaforma social, la funzione si attiva agitando il telefono, riproducendo così l'effetto delle classiche Polaroid. La novità presentata da Instagram nel mondo musicale, denominata "Aggiungi la tua musica", consente agli utenti di condividere le proprie canzoni preferite nelle Storie e, utilizzando prompt come "canzone preferita dall'album X" o "se dovessi ascoltare solo una canzone per il resto della tua vita", chiedere ai propri follower di esprimere opinioni in merito ai gusti musicali e alle preferenze d'ascolto. Inoltre, per gli utenti più creativi, è disponibile la funzione "Ritagli", che consente di trasformare una porzione di qualsiasi video o foto presente nel rullino in uno sticker personalizzato, da aggiungere sia alle Storie che ai Reel.