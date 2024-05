TCL: i TV 2024 al miglior prezzo su Amazon con offerte esclusive

La nuova line up di TV TCL è in offerta su Amazon, con sconti esclusivi che vanno a toccare praticamente tutti i modelli presentati dal produttore cinese nel 2024. Dai Mini LED ai QLED, tutti i televisori sono gestiti via Google TV e in molti casi hanno anche funzionalità pensate per il gaming. L'elenco completo delle offerte è disponibile a questo indirizzo, ma scopriamo nel dettaglio i modelli più interessanti per giocare, mentre qui trovate la lista di tutti i TV della line-up 2024 di TCL.

TCL QM8B TV TCL QD-MiniLED 4K 144Hz Serie QM8B Per chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo, la serie QM8B è quella più interessante: a partire da soli 599,90 euro per il modello da 50 pollici e disponibile in diversi tagli, offre pannelli 4K Mini LED con oltre 1300 nit di luminanza di picco e più di 500 zone indipendenti di local dimming. In questo modo vengono garantiti neri profondi e un buon HDR, con supporto per tutti i principali formati inclusi Dolby Vision e HDR10+. Il pannello a 144 Hz è ideale per il gaming, grazie anche alle funzioni Game Master Pro 2.0, che significa game bar dedicata e supporto per le tecnologie VRR e AMD FreeSync Premium Pro. Il TV supporta anche l'esclusiva funzione Game Accelerator, che moltiplica la frequenza in Full HD fino a 240 Hz, privilegiando la fluidità di immagine rispetto alla risoluzione verticale. A completare il quadro, il sistema audio firmato Onkyo compatibile con Dolby Atmos e, come detto, la piattaforma Google TV con supporto anche per Apple AirPlay 2. La serie TCL QM8B è disponibile su Amazon nei seguenti tagli a prezzo scontato: 50QM8B 599,90 euro;

55QM8B 699,90 euro;

65QM8B 899,90 euro;

75QM8B 1.299,90 euro;

85QM8B 1.699,90 euro;

98QM8B 2.599,90 euro. A un prezzo superiore c'è anche la serie top di gamma TCL Q10B, sempre con tecnologia Mini LED, ma con una luminosità di picco fino a 3500 nit e 1300 zone di local dimming. Specifiche che rendono ancora più efficace l'HDR e il contrasto più marcato, mentre lato gaming il Game Master 3.0 ci propone una game bar ancora più ottimizzata. La serie Q10B alza anche la qualità audio con l'esclusivo sistema audio Onkyo Dolby Atmos a 2.1.2 canali. È disponibile su Amazon solo in un taglio, ovvero 65Q10B a 1.999,90 euro e il prezzo in questo caso è quello di listino.

TCL serie T8B Il nuovo TCL T8B Interessante per il gaming anche la serie di TV TCL T8B, con pannelli 4K con tecnologia Quantum Dots. Questi schermi QLED garantiscono comunque il supporto a Dolby Vision e HDR10+ e con una frequenza di refresh fino a 144 Hz permettono di giocare anche a framerate superiori ai classici 60fps. Dotati di ingressi HDMI 2.1, i TV della serie T8B supportano così l'Auto Low Latency Mode (ALLM), il Variable Refresh Rate e AMD FreeSync Premium, quest'ultimo proprio fino a 144 Hz. In più c'è anche il supporto per Dolby Vision Gaming fino a 120 Hz e per la modalità Game Accelerator, per portare la frequenza di quadro fino a 240 Hz in 1080p. Ha poi una game bar dedicata e, come i modelli Mini LED, anche la serie T8B è dotata di piattaforma smart TV Google TV, supporta Apple AirPlay 2 per la condivisione di audio e video da dispositivi Apple, ed è dotata di sistema audio Onkyo 2.1 compatibile Dolby Atmos. In questi giorni è disponibile su Amazon ai seguenti prezzi: 55T8B 599,90 euro;

65T8B 749,90 euro;

75T8B 1.099,90 euro;

85T8B 1.699,90 euro.