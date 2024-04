TikTok svelerà TikTok Notes, una nuova piattaforma per competere con Instagram

Parlando a TechCrunch, TikTok ha confermato di stare esplorando nuovi modi per consentire alla comunità di esprimersi, anche se non ha fornito dettagli sull'app.

In una dichiarazione a TechCrunch, TikTok ha espresso l'intenzione di concedere alla community "il potere di creare e di condividere la propria creatività attraverso foto e testo in uno spazio dedicato a questi formati", senza però definire una data a riguardo. Attualmente, l'app non è ancora disponibile.

Sfida aperta

Con l'annuncio ufficiale di TikTok Notes, sembra che il lancio sia prossimo

TikTok Notes potrebbe presto emergere come una seria concorrente di Instagram, potendo già vantare una vasta base di utenti.

Considerando che la maggior parte dei profili di TikTok, o almeno la parte di essi che non si opporrà all'inclusione, verrà trasferita automaticamente sulla nuova piattaforma, è probabile che TikTok Notes venga già precompilato con le foto precedentemente condivise dagli utenti, eliminando la necessità di attrarre una nuova base utenti iniziale.

Con l'introduzione della condivisione di immagini, TikTok compie un ulteriore passo nella direzione di una trasformazione intrapresa da un po' di tempo.

Pur senza prendere le distanze dai video brevi, la piattaforma sta gradualmente ampliando la sua offerta verso formati più diversificati, come dimostrato dall'introduzione di video più lunghi e l'adozione di contenuti orizzontali.

TikTok e Meta, proprietaria di Instagram, sono entrambe coinvolte in una competizione accesa nel mondo dei social media.

Mentre TikTok si prepara al lancio dell'app per la condivisione di foto, Meta, per "ricambiare", ha recentemente introdotto un lettore video verticale per Facebook.

Inoltre, Instagram si preparerebbe a introdurre i nuovi Blend.