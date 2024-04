Facebook sembra aver preso ispirazione da TikTok per il suo ultimo importante cambiamento

Il nuovo lettore a schermo intero presentato da Facebook ricorda molto il modo in cui i video vengono visualizzati all'interno dell'app di TikTok.

Facebook ha deciso di rivoluzionare l'esperienza della visualizzazione dei video all'interno della piattaforma. Per rendere la fruizione dei filmati più ordinata e gradevole, la decisione presa è stata di introdurre un nuovo lettore video riservato ai dispositivi mobili.

Meta, l'azienda madre di Facebook, non ha mai nascosto l'interesse verso l'adozione dello stile verticale, reso popolare da TikTok, oltre che dai Reel; questi ultimi caratteristici dell'app di Instagram, anch'essa sotto l'ombrello della stessa società.

Ciò implica che tutti i contenuti video su Facebook, inclusi Facebook Live e quelli di lunga durata, saranno presentati in un formato a schermo intero e verticale. Il debutto avverrà su iOS e Android negli Stati Uniti e in Canada, per poi essere progressivamente esteso in tutto il mondo e su tutte le piattaforme.

A misura di smartphone Un'anteprima del nuovo player In passato, l'esperienza video su Facebook presentava una varietà di formati.

Ad esempio, alcuni video potevano essere visualizzati solo in modalità orizzontale, mentre altri venivano riprodotti direttamente nel feed. Con l'introduzione del nuovo lettore aggiornato, i video si adatteranno automaticamente al formato verticale seguendo un approccio uniforme, come annunciato da Meta in un post sul suo blog che anticipa il lancio della feature. Nonostante l'evoluzione, Facebook non mette da parte gli utenti che preferiscono la visualizzazione orizzontale.

Resterà possibile visualizzare video in questo formato e a schermo intero, semplicemente ruotando il telefono in modalità landscape.