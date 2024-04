Hideo Kojima e Sam Lake insieme per un caffè negli uffici di Kojima Productions

Hideo Kojima e Sam Lake si sono ripresi mentre sorseggiano un caffè negli uffici di Kojima Productions. Stavolta è dunque stato il game director finlandese a far visita al suo collega giapponese, ed è probabile che ci sia scappata una scansione 3D.

Sappiamo infatti che Kojima sta attualmente lavorando a Death Stranding 2 On the Beach, che uscirà nel 2025, e già in occasione dello sviluppo del primo capitolo l'autore era solito ricevere nei propri uffici ospiti che poi finivano letteralmente nel gioco, sotto forma di ologrammi legati a specifici incarichi.

Sarà andata così anche stavolta?