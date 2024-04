System Shock: maxi aggiornamento in arrivo, l'hacker potrà essere anche donna

La Hacker

Grandi novità in arrivo per System Shock

Intervistato da PC Gamer, Stephen Kick, il capo di Nightdive, ha parlato di una caratteristica che non cambia il gameplay, ma che lo rende più coinvolgente per un certo tipo di pubblico.

In effetti sono pochi i momenti in cui il giocatore può effettivamente vedere l'hacker: nel filmato iniziale, in quelli finali e in caso di game over. Quindi l'aggiunta di una versione femminile dell'hacker ha solo una valenza ruolistica. A quanto pare il finale rivisto, un'altra delle novità introdotte, andrà invece più in profondità, ma Nightdive per ora non ha voluto svelare niente in merito, a parte che è stato completamente rifatto.