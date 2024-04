Ghost of Tsushima 2: Schreier smentisce che avrebbe dovuto essere annunciato nel 2023

Jason Schreier è intervenuto su una voce di corridoio secondo cui l'annuncio di Ghost of Tsushima 2 sarebbe dovuto esserci nel 2023. Il giornalista di Bloomberg ha smentito categoricamente la cosa, lanciando al contempo una frecciatina all'informatore che l'aveva diffusa, l'account X "Silknigth".

Oltre all'informazione riguardante Ghost of Tsushima 2, Schreier ha smentito anche il cambiamento dei modi con cui PlayStation annuncerà i suoi giochi da qui in avanti. Secondo Silknigth gli annunci arriveranno massimo due anni prima del lancio, in base alla loro importanza. Per Schreier però la notizia è semplicemente falsa.

A quanto pare ci sarebbero altre presunte voci riportate da Silknigth a essere completamente false, ma in linea di massima a questo punto conviene diffidare di questo account, che di suo continua ad affermare di aver riportato notizie vere.