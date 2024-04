iPad Pro OLED avvistati in un database, il lancio potrebbe essere vicino

I tanto chiacchierati iPad Pro con display OLED potrebbero essere davvero dietro l'angolo. Dopo i recenti rumor che li vedevano in arrivo tra aprile e maggio, un nuovo indizio fa ben sperare. Due nuovi prodotti Apple con codice identificativo sconosciuto sono stati infatti avvistati nelle liste di un organizzazione governativa indiana e potrebbero far riferimento ai nuovi tablet della mela morsicata. Proviamo a capire cosa c'è di concreto.

Due nuovi prodotti Apple sconosciuti

Gli iPad Pro con M2

La scoperta è stata fatta dal sito 91mobile che sulle sue pagine ha pubblicato una lista proveniente dal database del Bureau of Indian Standard, l'ente indiano che si occupa di approvare la commercializzazione dei nuovi prodotti sul suolo dell'immensa penisola.

I nuovi dispositivi sono stati elencati con i codici A2836 e A2837, numeri che non fanno riferimento ad altri modelli di iPad esistenti: questo potrebbe significare che sono in arrivo due nuovi prodotti targati Apple.

Sebbene l'associazione dei nuovi codici con i tanto attesi iPad Pro OLED risulti piuttosto facile, è bene ricordare che Apple ha in programma di rilasciare due nuovi modelli di iPad Air. Insomma, l'inedita nomenclatura potrebbe fare riferimento proprio a questi ultimi e non alle versioni Pro con display OLED.