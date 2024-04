I videogiochi venduti a 80 euro si “estingueranno come i dodo”, per il CEO di Saber Interactive

Secondo Matthew Karch, il CEO di Saber Interactive, i videogiochi venduti a 70 dollari (80 euro nei nostri lidi) spariranno dal mercato in futuro, o meglio "faranno la fine del dodo" (un uccello estinto, ndr), per fare spazio a produzioni in cui gli sviluppatori cercheranno di tenere bassi i costi di sviluppo, abbassando di conseguenza anche il prezzo finale per l'utente.

In un'intervista con IGN, Karch ha spiegato che Saber Interactive, che di recente si è separata da Embracer Group, si trova in una rara posizione sul mercato, a metà tra lo sviluppo indipendente a basso budget e quello che ha definito come "mercato di mezzo", ovvero produzioni con costi ben lontani dai tripla A e venduti a un prezzo inferiore. Il boss della compagnia, ha citato Helldivers 2 come perfetto esempio di un titolo da "mercato di mezzo" (viene venduto a 39,99 euro, ndr) che sta andando "bene, molto bene".

"Penso che mano a mano che i giochi diventeranno più costosi da realizzare, i titoli venduti a 70 dollari faranno la fine del dodo", ha detto Karch. "Semplicemente non penso che sia sostenibile... vi ricordate l'hype per Cyberpunk, che credo abbia performanto discretamente bene, ma quando le aspettative sono così alte e così tanti soldi vengono investiti in un singolo gioco, è estremamente rischioso per un'azienda. Cosa succede se fallisce?".

"Penso che il mercato si sposterà in direzione di un processo di sviluppo che non sarà necessariamente di qualità inferiore, ma che si concentrerà sulla ricerca di modi per ridurre i costi."