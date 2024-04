Helldivers 2: aggiornamento disponibile oggi per risolvere i problemi di crash

Helldivers 2 ha ottenuto un nuovo aggiornamento con l'update 01.000.202 per PC e PS5, incentrato soprattutto sulla soluzione dei problemi di crash che erano emersi nel corso del fine settimana e che dovrebbero essere in parte risolti con questa patch.

Le note ufficiali menzionano infatti soprattutto "aggiustamenti alla stabilità", oltre ad andare più nel dettaglio per elencare tutte le correzioni applicate dalla patch, che sembrano riguardare in grande maggioranza i vari crash che erano stati rilevati in questi giorni all'interno del gioco.

Con l'incremento di utenti arrivati nel fine settimana, diversi crash erano spuntati all'interno delle partite a Helldivers 2, tanto che gli sviluppatori Arrowhead avevano consigliato di staccare un po' dal gioco e "lasciarlo riposare" in attesa della patch, per non incappare in problemi.