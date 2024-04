Classifica Steam: Helldivers 2 è nuovamente al primo posto, Content Warning sale al quarto posto

Come ogni martedì SteamDB ha stilato la classifica dei 10 giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi ed escludendo i giochi free-to-play. Ancora una volta in prima posizione troviamo Helldivers 2, che sta riuscendo a mantenere alto l'interesse dei giocatori grazie a una formula solida e un ottimo ritmo di aggiornamenti con nuovi contenuti.

Si tratta di un'ulteriore conferma dopo i dati di GSD per il mercato inglese, dai quali abbiamo appreso che Helldivers 2 è stato il gioco più venduto a marzo e che attualmente sta registrando dati di vendita persino superiori a quelli di un blockbuster come Marvel's Spider-Man 2 nello stesso periodo di permanenza sul mercato.

Alla seconda e terza posizione della classifica non stupisce trovare Steam Deck e Call of Duty, mentre al quarto c'è uno dei fenomeni del momento, ovvero Content Working, un horror cooperativo dai toni leggeri, dove i giocatori impersonano degli aspiranti streamer che vogliono diventare virali filmando spettri, mostri e altre creature davvero poco amichevoli.

Per il resto la classifica include nomi noti come Cyberpunk 2077 e Baldur's Gate 3, mentre al decimo posto c'è Dragon's Dogma 2, che ha perso parecchie posizioni rispetto al terzo posto della scorsa settimana.