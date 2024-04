Fallout: uscita anticipata per la serie Amazon su Prime Video, vediamo data e orario

Sebbene la questione non cambi tecnicamente la data di uscita dalle nostre parti, Amazon ha annunciato di aver anticipato il lancio della serie TV di Fallout su Prime Video, spostata al 10 aprile in USA, dunque un giorno prima rispetto a quanto era stato annunciato, con data e orario annunciati in maniera più precisa.

In ogni caso, dalle nostre parti la data resta quella dell'11 aprile, a causa del fuso orario, ma se non altro c'è ora una maggiore precisione riguardo a quando potremo iniziare a vedere la serie di Fallout, che si preannuncia come una delle maggiori produzioni televisive di quest'anno.



Con un messaggio speciale con breve video pubblicato su X, l'attore Walton Goggins ha annunciato che "Fallout è stata una serie amata per oltre 25 anni e, come ringraziamento a tutti voi, vi porteremo lo show in anticipo", si legge.