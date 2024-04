Fallout: la serie Amazon è brillante e più violenta del previsto, dice un primo report

Stando al report di Insider Gaming, lo show è molto più violento di quanto si pensi e fin da subito , ci sono parecchie battute (prevalentemente humor nero), qualche scena di sesso inserita in maniera un po' forzata e un impiego dei flashback che si preannuncia massiccio.

La serie appare brillante , Ella Purnell è perfetta nel ruolo di Lucy ed è lei la protagonista indiscussa del primo episodio, mentre le figure di Maximus e The Ghoul verranno eventualmente approfondite in seguito.

In uscita su Prime Video l'11 aprile, Fallout conferma fin dalle sequenze iniziali la grande fedeltà al materiale originale , pur senza preoccuparsi troppo di introdurre determinati concetti a chi non conosce la saga.

Un progetto entusiasmante?

Ella Purnell è Lucy nella serie televisiva di Fallout

Pur non volendo anticipare nulla, Insider Gaming si è espressa in maniera entusiastica nei confronti della serie di Fallout, definendola "uno show che vale sicuramente la pena di guardare, anche se non siete fan del gioco".

Eventuali conferme le avremo, come detto, il prossimo 11 aprile sulla piattaforma Prime Video.