Apple a maggio potrebbe annunciare uno dei più grandi e costosi aggiornamenti per iPad

I nuovi e attesi modelli di iPad Pro, dotati di tecnologia OLED, potrebbero essere annunciati a maggio, anziché nel previsto marzo.

E non è tutto: secondo un recente rapporto, durante la "settimana del 6 maggio" è previsto un grande e importante aggiornamento per l'intera linea.

Anche seguendo le previsioni di Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter "Power On", pare che i negozi Apple inizieranno a ricevere materiale pubblicitario su un discreto numero di prodotti in tale periodo.

Oltre agli iPad Pro, è atteso infatti anche un nuovo iPad Air, insieme alla Magic Keyboard e alla Apple Pencil di terza generazione, in un lancio che promette di essere uno dei più significativi aggiornamenti nella gamma di tablet Apple fino ad oggi.