Stellar Blade: dei giocatori stanno potenziando Eve già nella demo, vediamo perché

Questo dettaglio però porta con sé una conseguenza: probabilmente il salvataggio terrà conto anche di quanto abbiamo potenziato Eve. Nella demo si ottengono giusto un paio di livelli e si acquisiscono delle abilità obbligatorie e un massimo di un altro paio di abilità a scelta del giocatore. Ce ne sono però molte altre accessibili (non tutte in ogni caso), se si spende tanto tempo ad accumulare livelli .

Da fine marzo è disponibile la demo di Stellar Blade su PS5 , la prima occasione (escludendo il leak della demo) per molti giocatori di provare con mano il nuovo gioco d'azione in arrivo il 26 aprile. Una delle caratteristiche la rendono interessante è che completarla darà a chi comprerà il gioco completo un qualche tipo di bonus e, inoltre, permetterà di usare il salvataggio anche nella versione completa .

Ha veramente senso potenziare Eve nella demo?

La domanda ora è se però abbia senso fare ciò che alcuni stanno facendo. Potenziare Eve in largo anticipo potrebbe essere più un male che un bene. Se le abilità ottenute rendessero il personaggio effettivamente più potente, si rovinerebbe l'equilibrio di gioco inteso dagli sviluppatori.

Inoltre, si rischia poi di non avere molto da sbloccare nel gioco completo, rovinandosi così il senso di avanzamento e di potenziamenti e trivializzante le ricompense ottenute dalle missioni.

Ricordiamo poi che dopo il lancio arriveranno New Game Plus e nuovi costumi per Stellar Blade, quindi ci sarà ampio spazio per continuare a potenziare Eve anche dopo la fine del gioco.