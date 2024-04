Galaxy Watch è in grado di dirvi che ora è su Marte? Con Galaxy Time sì

Questa funzionalità, indubbiamente insolita, rappresenta tuttavia una nuova e affascinante opportunità per gli appassionati di tecnologia e astronomia.

Il colosso coreano ha di recente introdotto un nuovo quadrante per il suo smartwatch, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), consentendo agli utenti di verificare l'ora su un corpo celeste diverso dalla Terra.

A chi non è mai capitato di chiedersi, almeno una volta, durante la pausa pranzo o in un momento di relax domenicale o tra amici, che ore fossero su Marte?

Un quadrante spaziale

Galaxy Time è un nuovo quadrante per gli smartwatch Galaxy Watch che consente agli utenti di ottenere informazioni in tempo reale sul sistema solare

Il nuovo quadrante, denominato Galaxy Time, è stato annunciato da Samsung in collaborazione con l'ESA per garantire un'elevata precisione dei dati mostrati.

Le informazioni relative a tutti i pianeti del sistema solare consentono agli utenti di controllare l'ora su Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano.

Con questa nuova funzionalità, gli utenti di Galaxy Watch potranno inoltre ricevere aggiornamenti in tempo reale provenienti dallo spazio, osservando le rotazione di ciascun pianeta intorno al proprio asse a velocità diverse rispetto alla Terra.

Il passare del tempo è relativo in tutto il sistema solare; la durata del giorno e dell'anno varia da pianeta a pianeta rispetto alla nostra.

Alcuni potrebbero non sentirsi attratti da questa funzionalità, il che sarebbe comprensibile, ma per i più curiosi e soprattutto per gli appassionati di scienza potrebbe risultare particolarmente interessante.