Elden Ring è di nuovo tra i giochi più venduti nel Regno Unito: vediamo la Top 10 settimanale

I più venduti della settimana

Hogwarts Legacy è arrivato pian piano su tutte le piattaforme console

Come potete vedere, EA Sports FC 24 è il gioco più venduti nel Regno Unito in formato fisico, senza alcun tipo di sorpresa. Hogwarts Legacy è secondo e di nuovo non stupisce visto che parliamo del gioco più venduto nel 2023.

Elden Ring è risalito invece dalla 20esima posizione alla terza, un salto notevole: il risultato è probabilmente legato a dei possibili sconti e al fatto che Shadow of the Erdtree è in arrivo a fine giugno. Molti giocatori hanno deciso che è arrivato il momento di lanciarsi in questo grande GDR in previsione dell'espansione.

Notiamo inoltre ciò che non è presente nella classifica: Helldivers 2. Lo sparatutto di Sony è uscito dalla Top 10 nel Regno Unito arrivando in 14esima posizione. Considerando che è stato pubblicato da due mesi, è comunque sorprendente che sia ancora così in alto o per meglio dire lo sarebbe se non fosse stato confermato a più riprese che il gioco è un successo.