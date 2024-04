Fallout: la serie Amazon Prime Video è stata praticamente rinnovata per la seconda stagione

La prima stagione della serie Prime Video di Fallout andrà in onda solo tra pochi giorni, per la precisione venerdì 12 aprile, ma pare che Amazon abbia già in programma una seconda stagione, con le riprese che potrebbero trasferirsi in California.

L'informazione arriva in maniera indiretta dalla California Film Commission, che oggi ha annunciato di aver assegnato 152 milioni di dollari incentivi fiscali a una dozzina di serie televisive che verranno prodotte localmente, di cui 25 milioni sono stati assegnati alla seconda stagione di Fallout.

L'incentivo offerto dalla California è mirato ad attirare sul suolo locale film e serie televisive ed evitare che "fuggano" in altri Stati dell'USA, nel Regno Unito o altri paesi esteri. La sovvenzione offre una credito fino al 25% delle spese qualificate e viene garantito anche un ulteriore 20% per le riprese delle stagioni successive. I primi episodi di Fallout sono stati realizzati principalmente a New York e nello Utah, con un budget elevatissimo di circa 153 milioni di dollari di spese.