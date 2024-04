Cyberpunk 2077: ora potete guardare per 30 minuti l'insegna del Bar di Lizzie in video

Se non avete niente di meglio da fare, per i prossimi 30 minuti potete guardare il nuovo video di Cyberpunk 2077 pubblicato da CD Projekt Red in cui viene inquadrata l'insegna al neon del Bar di Lizzie (una ragazza che balla alzando una gamba). L'inquadratura è fissa, ma il filmato permette anche di ascoltare i suoni delle strade di Night City, che poi sono il vero fulcro del filmato. Insomma, è una specie di ASRM dedicato al mondo di V.

Il Bar di Lizzie si trova a Kabuki, nel quartiere di Watson. Fondato da Elizabeth "Lizzie" Borden, è un locale dedicato alla braindance, nonché il quartier generale della banda Mox. È uno dei tanti luoghi caratteristici della città, che si può visitare durante il gioco.

Per il resto c'è davvero poco da aggiungere, a parte ricordarvi che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Dopo un lancio complicato, il gioco ha ricevuto innumerevoli aggiornamenti, tra patch maggiori e patch per risolvere bug residui. Attualmente CD Projekt Red ha chiuso gli aggiornamenti, dopo aver lanciato la maxi espansione Phantom Liberty, di cui potete leggere la nostra recensione.