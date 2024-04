Snapdragon X Elite testato con Control: come si comporta?

Qualcomm ha più volte sottolineato come Snapdragon X Elite sia in grado di far girare la maggior parte dei giochi tramite emulazione e senza l'intervento diretto degli sviluppatori. Dopo i test dei giorni scorsi che hanno visto come protagonista Baldur's Gate 3, il nuovo SoC dell'azienda americana è stato messo alla prova con un altro gioco in grado di far tremare anche le GPU più prestanti. Al centro della scena questa volta c'è Control : come si comporta Snapdragon X Elite sul gioco di Remedy uscito nel 2019? Scopriamolo insieme.

La prova di Control

Control è in grado di mettere in difficoltà anche le GPU più prestanti

Solo qualche giorno fa Snapdragon X Elite ha messo in mostra buone prestazioni, facendo girare Baldur's Gate 3 intorno ai 30 FPS con una risoluzione di 1080p.

Ora sappiamo che i test sono stati eseguiti anche su Control: alla stessa risoluzione e con dettagli bassi, il nuovo chip targato Qualcomm è stato in grado di raggiungere 40 FPS. Purtroppo al momento non sono note tutte le condizioni della prova e non sappiamo se siano stati usati upscaler. Inoltre, i test sono stati eseguiti in momenti di gioco piuttosto tranquilli e non sappiamo quindi se le stesse prestazioni possano essere raggiunte anche nelle fasi più concitate, come nei combattimenti più intensi.

Detto questo, Control è un gioco che, al massimo delle proprie capacità e ad alte risoluzioni, è in grado di far sudare anche le schede grafiche più recenti, soprattutto se si tira in ballo il ray tracing. Per Snapdragon X Elite e per la sua GPU integrata i numeri di partenza non sembrano quindi così male.