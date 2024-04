Stellar Blade: il mercato ha bisogno di giochi single player con un finale definitivo, per Shift Up

Per Kim Hung Tae, capo di Shift Up Games, c'è ancora spazio nel mercato videoludico per i giochi single-player con un finale definitivo, ovvero l'esatto opposto dei titoli live service, ed è convinto che Stellar Blade riuscirà a dimostrarlo.

Kim in particolare si riferisce al mercato della Corea del Sud, la patria di Shift Up, che è fondamentalmente mobile-centrico. Anche lo studio in questione può vantare un live service con meccaniche gacha di grandissimo successo, ovvero Goddess of Victory: Nikke. Tuttavia, anche guardando a livello globale indubbiamente i GaaS sono il modello di business più redditizio.

Tuttavia, secondo Kim c'è comunque abbastanza spazio anche per giochi console single-player incentrati sulla narrazione e con un finale definitivo, e in tal senso spera che Stellar Blade sia un punto di partenza e che sia d'ispirazione per gli altri sviluppatori coreani.

"Il mercato coreano dei videogiochi è molto incentrato sul mobile, quindi tutti sviluppano per smartphone", ha dichiarato il boss di Shift Up al portale giapponese ruliweb. "Riteniamo che un gioco per console per un giocatore singolo con un finale definitivo siano ancora validi e molto importanti, quindi speriamo che Stellar Blade sia un titolo significativo che incoraggi altri sviluppatori coreani a vederlo come un punto di partenza e a trarne ispirazione per progetti futuri".