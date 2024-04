Botany Manor, la recensione di un puzzle game floreale disponibile su Game Pass

Abbiamo avuto la possibilità di provare il gioco in anticipo e ora siamo pronti per dirvi cosa ne pensiamo in questa recensione di Botany Manor .

Tutto questo, inoltre, avviene grazie a poche righe che di volta in volta troviamo sulla nostra strada. Botany Manor non eccede mai e racconta tutto quello che dobbiamo sapere per comprendere chi siamo, dove ci troviamo, quale sia stato il nostro passato e quale sarà il nostro futuro senza annoiare e senza rallentare il ritmo di gioco .

Di testo in testo scopriamo quindi la vita di Arabella tra delusioni, rifiuti e sfruttamenti, ma sempre vissuta nell'amore per la botanica e per la conoscenza . Dobbiamo essere onesti, ci siamo appassionati più di quanto ci saremmo aspettati nell'esplorare Botany Manor: in più di una occasione ci siamo ritrovati a non riuscire a trattenere un insulto contro gli "intellettuali" con i quali Arabella deve avere a che fare o a sorridere di fronte alle parole dolci di un'amica o della sorella della protagonista, con reazioni viscerali inaspettate.

Si inizia quindi a esplorare di area in area, trovando indizi come lettere e ritagli di giornale che permettono di capire il modo migliore per coltivare ogni seme, ma che nel mezzo ci raccontano quasi di nascosto la storia della nostra vita .

Botany Manor: sporcarsi le mani

Si parte sempre da una postazione come questa: si prende un vaso, si mette la terra, il seme e si innaffia... poi viene tutto il gioco

Come detto, però, Botany Manor non è un'avventura narrativa, ma è un puzzle game e anche molto solido. L'idea di base è ancora una volta semplice: dobbiamo coltivare un fiore, assicurandoci di dargli le condizioni ideali per fiorire.

Si inizia prendendo un vaso, mettendo la terra, piantando il seme, innaffiando e poi arriva il gioco. Botany Manor è diviso in cinque capitoli, ognuno dei quali dà accesso a un pezzo della villa, tra serre, giardini, saloni, cucina e non solo, in una mappa che si amplia piano piano con persino una serie di scorciatoie da sboccare che rendono molto più organico il movimento tra le varie aree e la riesplorazione. Ogni area ha un determinato numero di fiori da coltivare e tutta una serie di indizi che aiutano a capire come fare per farlo fiorire. Si deve quindi leggere continuamente, ma ancora una volta ogni indizio è pensato per essere poco verboso, così da non perdere troppo tempo.

Gli ambienti di Botany Manor, in questo caso la cucina, sono curati nei dettagli

Botany Manor è sempre molto chiaro su quanto si deve fare e la "curva di difficoltà" consiste perlopiù nell'ampliamento delle aree e del numero di indizi che ci ritroveremo a dover scovare prima di capire appieno come fare per far sbocciare il successivo fiore.

Si tratta di idee sempre diverse, in cui bisogna interagire con il mondo di gioco trovando i giusti strumenti. In un'occasione, ad esempio, si deve sfruttare il fuoco per far schiudere un seme, in altre scattare una fotografia, in un'altra bisogna persino fare flash con il codice morse. I fiori di Botany Manor e i metodi di fioritura sono un po' fantasiosi e poco realistici, ma anche per questo risulta sempre interessante e curioso.

I giardini di Botany Manor sono pacifici e colorati: tutti vorremmo essere lì in questo momento

Si tratta di un'avventura breve (tre ore bastano per vedere i titoli di coda) e anche per questo ben ritmata. Non dura un secondo di troppo né uno di meno del necessario. È ottima anche la grafica, con i suoi colori pieni e intensi, in grado di trasporci in una delle migliori giornate estive di sempre. Botany Manor è persino tradotto in italiano, eliminando così qualsiasi rischio di incomprensione causato dalla barriera linguistica.