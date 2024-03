Steam Deck: Palworld è stato il più giocato a febbraio, detronizzato Baldur's Gate 3

Valve ha svelato la classifica dei 20 titoli più giocati a febbraio 2024 su Steam Deck , che dopo tanti mesi ha visto un cambiamento al vertice, grazie a Palworld che ha conquistato la vetta ponendo fine al lungo dominio di Baldur's Gate 3, ora in seconda posizione. Chiude il podio Persona 3 Reload, un titolo effettivamente perfetto per essere fruito con un dispositivo portatile.

Nella top 20 anche alcune delle novità maggiori di gennaio e febbraio

Baldur's Gate 3

Oltre ai cambi al vertice, per il resto la classifica include dei sempreverde come Elden Ring, Stardew Valley, Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2. Trovano comunque spazio alcune delle novità uscite nelle ultime settimane o mesi e che ben si prestano al gioco in portatibilità. Tra questi citiamo Helldivers 2, Granblue Fantasy: Relink e Like a Dragon: Infinite Wealth che si sono posizionati rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto. Ottimi risultati anche per Balatro, il sorprendente gioco di carte roguelite basato sul poker, che conquista il tredicesimo posto nonostante sia uscito nell'ultimo terzo del mese.

