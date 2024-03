Marty O'Donnell, il compositore di Halo e Destiny, si candida al Congresso degli Stati Uniti

Marty O'Donnell, l'ex compositore di Bungie noto in particolare per aver dato alla vita assieme a Michael Salvatori alle colonne sonore dei primi Halo e di Destiny, ha annunciato che intende candidarsi per il Congresso degli Stati Uniti come rappresentate repubblicano.

L'ex veterano di Bungie intende candidarsi nel terzo distretto congressuale del Nevada contro la democratica Susie Lee, già in carica, durante le elezioni che si svolgeranno a novembre, sempre a patto che riesca prevalere nelle primarie in programma per giugno.

In un lungo post pubblicato su X, O'Donnell ha dichiarato: "Non avrei mai voluto essere un polito e tuttora non lo voglio", tuttavia "sono stanco di vedere i leader del nostro paese influenzati dalle divisioni tossiche che stanno dilaniando le nostre famiglie e la società. È ora che io mi faccia avanti e compia il mio dovere civico e provare a cambiare le cose in meglio. Se non io, chi? Se non ora, quando?".

Il sito ufficiale della campagna di O'Donnell è già online e guarda caso usa un tema spaziale che per certi versi ricorda vagamente lo stile di Halo. Da qui i visitatori possono unirsi all"armata di Marty" e volendo supportare la sua candidatura con delle donazioni.