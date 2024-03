Monitor con casse Philips da 24 pollici in forte sconto su Amazon, per studio/ufficio

Philips 243V7QDAB

Il monitor Philips 243V7QDAB è un modello economico pensato per chi non vuole spendere molto. È uno schermo da 24 pollici in full HD (1920 x 1080) a 75 Hz, con supporto a Low Blue Mode per proteggere gli occhi. Dispone di uscita HDMI, DVI, VGA e ha le casse audio integrate. Ha la predisposizione VESA.

Non è chiaramente uno schermo da gaming, ma per chi ha necessità di mettere in piedi un computer da ufficio/studio e vuole risparmiare, può essere una scelta adeguata.