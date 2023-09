Yu-Gi-Oh! Championship Series tornano in Italia a dicembre, ecco i dettagli

Venerdì 8 dicembre si apriranno gli eventi pubblici, mentre il torneo Main Event comincerà sabato 9 dicembre con round a sistema svizzero. Domenica 10 dicembre si svolgerà il Top Cut, in cui i migliori duellanti dovranno sfidarsi all'interno di un emozionante torneo a eliminazione diretta. Tutto culminerà nella Finale per determinare il Campione YCS Bologna 2023 .

Sarà una tre giorni di emozionanti Duelli all'interno del quartiere fieristico, con centinaia di persone pronte ad affrontarsi e migliaia che seguiranno la competizione via streaming da tutto il mondo.

Konami ha annunciato che le Yu-Gi-Oh! Championship Series dedicate al gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! torneranno in Italia per la prima volta dopo quattro anni, dall'8 al 10 dicembre a Bologna, presso BolognaFiere.

Premi e dettagli

Yu-Gi-Oh!

Saranno molti i premi in palio, fra cui un Nintendo Switch. Il Campione YCS riceverà uno speciale trofeo YCS e la carta premio Ultra Rara YCS della stagione in corso. Potrà inoltre ottenere un posto garantito al prossimo European World Championship Qualifier per cercare di qualificarsi allo Yu-Gi-Oh! World Championship.

Al di là dei tornei principali, tutti i partecipanti avranno modo di cimentarsi con vari eventi durante il weekend, sfidandosi negli Eventi Pubblici in Tag Duel, Team Duel 3 Vs. 3 e tornei Master Duel. Potranno inoltre competere per ottenere fantastici premi, fra cui carte oversized, tappetini e altro ancora.

Le registrazioni per YCS Bologna verranno aperte a breve: troverete i dettagli sul sito ufficiale.