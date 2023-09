Star Wars KOTOR 2: Aspyr e Saber denunciate per la cancellazione del DLC

La cancellazione del DLC con i contenuti restaurati di Star Wars: Knights of the Old Republic 2 che era stato inizialmente annunciato in maniera ufficiale finisce in tribunale: vari giocatori hanno infatti indetto una class action per denunciare in sede legale Aspyr e Saber per l'improvviso cambiamento dei piani.

Come abbiamo visto, lo scorso giugno Aspyr Media ha annunciato che il DLC "Restored Content" con i contenuti restaurati dai precedenti tagli non sarebbe più stato lanciato sul mercato, mettendo a disposizione anche risarcimenti per coloro che stavano aspettando l'espansione, con la possibilità di scaricare un altro titolo per Nintendo Switch.

Evidentemente, l'offerta non è stata considerata adeguata da molti giocatori, alcuni dei quali si sono organizzati per lanciare una class action contro Aspyr e Saber in modo da ottenere qualcosa di più, anche se non è ancora chiaro come possa andare a finire la questione.