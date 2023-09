MechAssault: Phil Spencer di Xbox vorrebbe rilanciare la serie

Come riferito dal capo di Xbox, la serie in questione aveva varie caratteristiche che si sono dimostrate molto in anticipo sui tempi , cosa che potrebbe renderlo un franchise ancora decisamente attuale e che può essere adattato in maniera molto interessante con innovazioni tecnologiche.

Durante un'intervista in occasione del Tokyo Game Show 2023, Phil Spencer ha ribadito la sua passione per la serie MechAssault , sostenendo che vorrebbe tanto poterla rilanciare ma che al momento la questione non rientra nei piani già stabiliti di Xbox.

Solo un desiderio, nessun progetto effettivo

Tuttavia, non sembra esserci nulla di concreto dietro al semplice desiderio di Phil Spencer, visto che Microsoft e Xbox non ci stanno lavorando per il momento.

"Non abbiamo un piano oggi, dunque non si tratta di un'anticipazione su un qualche progetto o qualcosa del genere. Tuttavia, sarebbe una bella cosa", ha spiegato il capo di Xbox.

Non è la prima volta che Spencer menziona MechAssault/MechWarrior o l'universo di BattleTech come soggetto preferito per una rivisitazione in chiave moderna. L'ultimo MechAssault risale al 2006 e, per il resto, la proprietà intellettuale è rimasta ferma da diversi anni a questa parte.

Il primo MechAssault, uscito nel 2002, è stato uno dei primi giochi a supportare Xbox Live con il multiplayer online, così come il seguito, ovvero MechAssault 2: Lone Wolf del 2004.