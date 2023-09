PIKMIN 1+2 per Nintendo Switch è in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Tramite Amazon Italia potete acquistare PIKMIN 1+2 per Nintendo Switch. Lo sconto è del 20% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 10€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon per questo prodotto è 49.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma e il gioco è venduto e spedito da Amazon Italia.

PIKMIN 1+2 per Nintendo Switch include, come è facile capire dal nome, i primi due capitoli della saga in versione remaster per la più recente console di Nintendo. Si tratta di un gioco esplorativo nel quale dobbiamo raccogliere i Pikmin, creaturine colorate che - in gruppo - sono in grado di sfruttare poteri unici che ci permettono di avanzare e superare ostacoli. Con questa raccolta è possibile scoprire le origini della saga, ora a un ottimo prezzo. In pratica, si paga 20€ a gioco.