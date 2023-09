Ratchet & Clank: Rift Apart su PC: la patch v1.922.0.0 migliora il ray tracing e altro

Dovrebbe inoltre essere stato eliminato l'effetto di flickering per alcune ombre in ray tracing di alcuni nemici all'interno di situazioni particolari del gioco. Oltre a questo, la patch migliora il comportamento e gli effetti di alcune armi su frame-rate più alti ed elimina l'effetto ghosting che era visibile nei menù, oltre a migliorare la distanza visiva.

L'update v1.922.0.0 si concentra su alcune questioni grafiche e di gestione dei dati: tra le maggiori novità troviamo il miglioramento delle performance in ray tracing, con l'eliminazione di alcuni artefatti grafici che potevano emergere con tale tecnologia attiva in particolare su alcune superfici riflettenti.

Nixxes Software continua i lavori sulla versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart , che ottiene un'altra evoluzione importante grazie alla patch del 25 settembre , pubblicata oggi per quanto riguarda la versione Windows del gioco e incentrata su miglioramenti al ray tracing e altri aspetti tecnici.

Tanti miglioramenti per un gioco in evoluzione continua

Ratchet & Clank: Rift Apart continua a evolversi su PC

Con l'aggiornamento migliorano inoltre le transizioni durante la sfida Awesome Bugtrax Done Quick Speetle Course e vengono corretti alcuni elementi grafici utilizzando AMD FSR 2.2. Gli elementi sistemati sembrano essere molti, come indicato dalle note ufficiali della patch a questo indirizzo.

Finora, il gioco ha ricevuto un ottimo supporto su PC come abbiamo visto con i precedenti update 1.815.0.0 e prima ancora con l'1.808.0.0 che attivava il ray tracing su schede AMD. Per conoscerlo meglio anche in edizione Windows, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart in versione PC.