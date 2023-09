Mortal Kombat 1 guida la classifica dei giochi più venduti in UK, vediamo la top ten

Arriva da GfK la classifica dei giochi più venduti sul mercato del Regno Unito , per quanto riguarda la settimana appena trascorsa, con Mortal Kombat 1 al primo posto seguito dal ritorno di gran carriera di Hogwarts Legacy, sempre per quanto riguarda la vendita dei giochi fisici in UK.

Grandi ritorni per Cyberpunk 2077 e Pikmin 1+2

Pikmin 1+2 è disponibile in digitale da tre mesi ma è comunque entrato in top ten

Tra le maggiori novità c'è dunque il già citato Mortal Kombat 1 in prima posizione e Lies of P in terza posizione. Da notare che Starfield è scivolato fuori dalla top ten e si trova in posizione 19, come era piuttosto prevedibile considerando le normali performance dei giochi Xbox su supporto fisico, oltretutto se presenti al day one su Game Pass.

Notevole il ritorno di Cyberpunk 2077 in sesta posizione, grazie soprattutto al ritorno di fiamma dovuto all'Update 2.0 e al prossimo lancio della mega-espansione Phantom Liberty, oltre ad essere stato protagonista di notevoli sconti in questi giorni.

Una menzione speciale va poi fatta per Pikmin 1+2: nonostante il gioco sia uscito a giugno in versione digitale su Nintendo Switch, la settimana scorsa c'è stato il lancio della versione fisica, che a quanto pare ha comunque incontrato una notevole quantità di utenti interessati.