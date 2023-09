A suo tempo (era il 2018) il primo Slaps and Beans destò parecchia attenzione, e quasi sempre in positivo, perché realizzato da un piccolo team indipendente tutto italiano - il Trinity Team - lo stesso che è alle redini di questo progetto.

A differenze delle altre che trovate al momento sul nostro sito, questa è una recensione da leggere senza interruzioni, perché "altrimenti ci arrabbiamo". Ora che abbiamo giocato la carta della citazione certo più attesa in questa sede, possiamo procedere oltre senza rimpianti. Vi ritrovate qui perché abbiamo provato a lungo Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2; che tradotto è "Schiaffi e fagioli 2". Ovviamente sapete di che cosa stiamo parlando, o quantomeno dovreste averlo intuito nel giro di poche righe: ovvero della nuovissima avventura (videoludica) i cui protagonisti sono presi in prestito di peso dalla nostra (ormai non troppo recente) storia cinematografica. Sì, loro: Bud Spencer e Terence Hill.

Schiaffi, fagioli e… banane: un’avventura inedita

Uno dei primi minigiochi che incontrerete in Slaps and Beans 2

Slaps and Beans 2 non richiede di aver completato il titolo precedente per poter essere apprezzato, ma la trama riparte laddove la vecchia avventura si era conclusa. Bud e Terence si ritrovano sperduti per mare, su una zattera alquanto precaria: di lì a poco approderanno in Africa e avranno un bel daffare tra trafficanti di banane e affaristi senza scrupoli per riuscire a tornare a casa. Il riferimento a Banana Joe è chiarissimo, anche nell'accompagnamento sonoro: sembra di trovarsi a rivivere intere sequenze del film.

Al tempo stesso, al di là del citazionismo, si tratta di un'avventura inedita: i quindici livelli sono legati tra loro da una storia curiosa e bizzarra, che tuttavia funziona, e che in qualche modo - nei diversi ambienti e contesti - richiama alcuni dei film più famosi del duo. Elencarveli tutti a nostro avviso rovinerebbe il piacere di scovare tutti i riferimenti sparsi per i livelli: vi basti sapere che il primo gioco non aveva esaurito tutte le citazioni e che molte scenette e situazioni divertenti sono state -forse- conservate in attesa di un seguito. Basta citare una scena, forse la più famosa anche tra coloro che a suo tempo non impazzirono per le avventure di Bud Spencer e Terence Hill: il coro di Altrimenti ci arrabbiamo.

Una delle novità di questo secondo capitolo, rispetto al passato, è che i momenti salienti e più famosi sono stati adattati in forma di minigiochi: una scelta intelligente, perché restano in questo modo più facilmente impressi nella memoria, e possono vantare un approccio che si potrebbe definire maggiormente "coreografico". Inoltre, questo espediente funziona anche contro la monotonia che, per forza di cose, potrebbe farsi sentire nel corso dell'avventura, nonostante siano necessarie più o meno sei ore per arrivare ai titoli di coda.