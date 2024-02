Yu-Gi-Oh!, una collection per PC e Nintendo Switch annunciata da Konami

Konami ha annunciato una collection contenente due giochi classici di Yu-Gi-Oh!, in arrivo su PC e Nintendo Switch nel corso di quest'anno ma, a quanto pare, esclusivamente in Giappone.

La raccolta includerà Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of the Great Duelist e Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2, pubblicati in origine nel 2000 e nel 2001, rispettivamente, su Game Boy Color e Game Boy Advance.

Si tratta probabilmente di un prodotto simile a quello di cui abbiamo parlato nella recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, ma la mancanza di una distribuzione occidentale e dunque di una localizzazione lo rende inaccessibile alla maggioranza degli utenti europei e americani.