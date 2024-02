Skull and Bones, un documentario rivela i retroscena dello sviluppo

IGN ha pubblicato un interessante documentario dedicato a Skull and Bones e ai retroscena dello sviluppo del titolo Ubisoft, che come sappiamo è stato particolarmente lungo e senza dubbio travagliato.

Annunciato nell'ormai lontano 2017 Skull and Bones è nato come uno spin-off di Assassin's Creed Black Flag, riprendendo la meccanica delle battaglie navali e aggiungendo a quell'impianto un contorno di contenuti a tema piratesco.

Presupposti indubbiamente interessanti, ma che in qualche modo gli sviluppatori non sono riusciti a far funzionare a dovere. Per questo il gioco è stato rinviato in più occasioni e le versioni PS4 e Xbox One sono state cancellate.