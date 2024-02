Silent Hill, i creatori di Short Message vorrebbero portare l'intera saga su PS5 e Xbox Series

Konami starebbe "potenzialmente portando" la serie Silent Hill sulle console di attuale generazione. Questo è quanto emerge da uno dei cinque brevi documentari che Konami ha pubblicato su YouTube la sera in cui ha pubblicato The Short Message.

Nel quarto video, una level designer che ha lavorato a The Short Message ha rivelato che Konami aveva inizialmente contattato il team di Hexadrive - uno studio che si era occupato principalmente di port di vecchi giochi fino a quando non ha aiutato un team interno di Konami a sviluppare The Short Message - "per un potenziale port della serie Silent Hill".

Rika Miyatani, direttore del level design di Hexadrive, ha dichiarato che il suo studio è stato inizialmente coinvolto da Konami dopo aver proposto senza successo di dirigere il remake di Silent Hill 2. Come sappiamo, Konami ha rifiutato la proposta a favore dello sviluppatore horror polacco Bloober Team, ma Miyatani afferma che solo sei mesi dopo Konami si è rimessa in contatto per discutere di The Short Message.

"Tutti coloro che hanno partecipato a quella discussione, me compresa, erano grandi fan di Silent Hill, quindi, internamente, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo detti che i port sarebbero stati anche belli, ma quello che vorremmo davvero vedere è un remake di Silent Hill per le console current-gen", ha detto Miyatani.

Konami non ha confermato alcun tipo di port della saga ed è strano che abbia lasciato questo tipo di commento nei video. Non si tratta in ogni caso di una conferma, ma solo del fatto che uno sviluppatore che sta attivamente collaborando su Silent Hill ha dimostrato il proprio interesse. Vedremo in futuro se le cose si evolveranno.