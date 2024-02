Per Tim Cook, il prezzo di Apple Vision Pro è ampiamente legittimo

Per festeggiare l'arrivo di Apple Vision Pro, il 2 febbraio scorso Tim Cook ha fatto visita all'Apple Fifth Avenue di New York, l'iconico negozio nella via dello shopping della Grande Mela, condividendo l'entusiasmo per il lancio del dispositivo e sottolineandone l'importanza nel contesto tecnologico attuale.

Il CEO di Apple ha evidenziato come Vision Pro aprirà le porte a interazioni innovative, migliorando la vita dei clienti attraverso connessioni significative e nuove esperienze. Dopo il lancio, Cook ha inviato un memo ai dipendenti, paragonando il visore a prodotti iconici come iPhone e Mac.

Nel memo, Cook ha affermato che Vision Pro "ridefinirà la tecnologia come la conosciamo".

Nel messaggio, condiviso da Bloomberg, Tim Cook ha celebrato il lancio come l'inizio dell'era del computing spaziale, esprimendo gratitudine per l'entusiasmo durante la presentazione e ringraziando i team Apple per il loro impegno.