Classifica giapponese, Nintendo Switch OLED supera i 7 milioni di unità vendute

La classifica giapponese dal 1 al 7 aprile vede Princess Peach: Showtime! ancora in testa, seguito da Mario Kart 8 Deluxe e da Rise of the Ronin, che scende dunque in terza posizione senza registrare numeri straordinari.

Le novità più rilevanti arrivano però nella top 10 hardware, con Nintendo Switch modello OLED che ha superato da solo i 7 milioni di unità vendute: cifre impressionanti per una console che teoricamente l'anno prossimo verrà sostituita da una nuova versione.

[NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) - 19,612 (124,432) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 13,055 (5,781,663) [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) - 12,080 (96,865) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) - 9,898 (1,813,645) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,464 (3,491,021) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 6,569 (4,270,899) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 6,497 (1,306,180) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) - 6,189 (1,029,313) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 6,110 (7,735,293) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 5,507 (5,481,777)

Il dominio di Nintendo Switch è evidente da tempo immemore e si riflette in maniera chiara anche sulla classifica software, che come si vede in questo caso include un unico titolo (il già citato Rise of the Ronin) appartenente a una piattaforma diversa.