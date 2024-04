PlayStation Plus Extra e Premium: disponibili da oggi i giochi PS4 e PS5 di aprile

A partire da oggi, gli iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere senza costi aggiuntivi alla nuova selezione di giochi PS4 e PS5 di aprile, che include, tra gli altri, anche Dave the Diver.

In totale parliamo di 15 giochi in totale, 13 del catalogo Extra e 2 classici per l'abbonamento Premium. Precisiamo inoltre che due dei titoli di aprile saranno disponibili in un secondo momento: Tales of Kenzera: ZAU arriverà il 23 aprile, mentre per Animal Well sarà necessario aspettare fino al 9 maggio.

Ricordiamo inoltre che a differenza dei giochi regalati tramite il tier Essential, i titoli del catalogo di PlayStation Plus Extra sono fruibili fintanto che fanno parte del servizio. Il tempo di permanenza di un gioco è variabile, solitamente parliamo di almeno sei mesi, ma in alcuni casi rimangono anche per anni.