Fallout: tutti gli easter egg della prima stagione della serie TV

La serie TV di Fallout, come abbiamo detto nella nostra recensione, si è guadagnata con fatica un posto tra i migliori adattamenti televisivi di videoludiche. Disponibile interamente su Prime Video, la prima stagione si presenta come un piacevole crescendo non solo di azione, ma anche di citazioni e riferimenti all'iconico mondo post apocalittico nucleare con così tanti appassionati in tutto il mondo. Per convincere i più accaniti fan che anche a livello di citazioni questa serie merita il vostro tempo, e per dare una mano ai nuovi arrivati a riconoscere molti dettagli che non vengono spiegati, abbiamo messo insieme una guida agli easter egg e alle citazioni videoludiche della prima stagione della serie TV di Fallout. La cura che gli sceneggiatori e i direttori della fotografia hanno messo nel ricreare l'apocalisse postatomica di Bethesda è evidente e vale la pena soffermarsi su alcune scene per apprezzarne a pieno la complessità.

Le citazioni immancabili: dal Vault-Boy alla Nuka-Cola Il lavoro fatto dai prop master di questa serie TV è davvero notevole, soprattutto per quanto riguarda la resa e il funzionamento dei Pip-Boy Alcuni riferimenti al mondo di Fallout erano quasi obbligatori per la riuscita della serie TV e si vedono già nel primo episodio. A pochi minuti dall'inizio, infatti, viene spiegato il senso della posa iconica del Vault-Boy con il pollice sollevato all'insù. Pochi minuti dopo ci troviamo catapultati nel futuro e nel Vault 33 vediamo in rapida successione non solo una delle iconiche bobble head proprio della mascotte della saga, ma anche una macchinetta per la vendita della Nuka Cola e, al polso di ogni abitante del bunker, un Pip-Boy, il computer portatile multifunzione che tutti gli appassionati della saga sanno riconoscere. Forse non avrete notato che Norman, il fratello della protagonista Lucy, gioca ad Atomic Command, un minigioco introdotto in Fallout 4, proprio sul suo Vault Boy.

I consumabili del gioco usati nella serie TV I consumabili che si usano durante il gioco sono indispensabili anche alla sopravvivenza dei protagonisti della serie TV Nel primo episodio vengono mostrati due dei consumabili più riconoscibili della saga. Durante l'attacco dei predoni, infatti, vediamo sia Lucy utilizzare uno Stimpack (preso rigorosamente dal bagno, il luogo dove tutti i giocatori di Fallout vanno a curarsi) per ricaricare la salute, sia uno dei cattivi farsi una dose di Jet, una droga molto popolare in questa apocalisse che, nella serie di videogiochi, fornisce 30 punti azione, mentre in TV ha un effetto stimolante. Più avanti, poi, Lucy utilizza un altro prodotto iconico, il Radaway, per liberarsi dagli effetti negativi delle radiazioni. I più attenti, infine, avranno notato che, dopo una scena particolarmente sanguinolenta, la protagonista usa anche l'Abraxo Cleaner, un altro detersivo che si incontra spesso nei videogiochi e che viene utilizzato come base per creare intrugli chimici.

I nemici più iconici della serie TV di Fallout Il mondo di Fallout è pieno di creature che vogliono fare la pelle al giocatore ma alcune sono più amichevoli di altre La serie TV di Fallout è piena di combattimenti che mettono in scena nemici e armi provenienti da quasi tutti i videogiochi. I protagonisti incontrano delle torrette automatiche, un malvagio Mister Handy, degli Scarafaggi Radioattivi, alcuni Ranger della RNC e persino uno Yao Guai, uno dei mostri più temuti dei videogiochi Bethesda. Vengono poi mostrati brevemente, ma non combattuti, anche degli Assaultron e il dettaglio di un Supermutante, avversari che potrebbero fare la loro apparizione durante un'eventuale seconda stagione.

Le armi dei videogiochi presenti nella serie TV L'armatura atomica armata di fucile d'assalto è uno dei look più iconici dell'intero universo di Fallout Le armi che vengono utilizzate per affrontare robot, mutanti e umani vengono da ogni angolo dell'universo di Fallout: la pistola a tranquillanti di Lucy è una delle poche nuove aggiunte, ma viene rapidamente messa in secondo piano dalle Armature Atomiche della Confraternita d'Acciaio, che hanno un ruolo fondamentale in questa storia. Una volta avviata l'avventura dei protagonisti, poi, vediamo la classica pistola da 10mm e alcuni modelli di Fucile d'Assalto per poi incontrare una Pistola laser AER9, il Ripper di New Vegas e il fucile che spara qualsiasi cosa che ci metti dentro: il Junk Jet.

Tutto il cibo della Serie TV di Fallout Ogni fan dei videogiochi di Fallout ha almeno un ricordo folle o divertente legato ai molti cibi presenti nell'apocalisse Bethesda In una lista dei più importanti riferimenti e citazioni di questa prima stagione non poteva mancare una voce dedicata al cibo, una parte fondamentale del gameplay di Fallout. Tra le tante vicissitudini incontrate, infatti, i personaggi principali si imbattono negli Spiedini di Iguana, nei Bramini, le iconiche mucche a due teste e otto stomaci e in tante altre prelibatezze postatomiche come le Deliziose Uova Speziate, le Bombe di Zucchero, gli Spuntini Fancy Lads e il Blamco Mac & Cheese. Non mancano neppure due luoghi dove nei videogiochi è (quasi) sempre garantito trovare di che sfamarsi: il supermercato Super Duper Mart e la stazione di servizio Red Rocket. [Attenzione! Tutti i prossimi easter egg contengono degli spoiler, anche sostanziosi, sulla prima stagione della serie TV di Fallout, leggete a vostro rischio e pericolo]

La narrativa della serie TV risulterà familiare Mandare Lucy alla ricerca di suo padre non è stata una scelta narrativa casuale La narrativa di questa serie TV segue le orme di quella di Fallout 3, gioco di cui il regista è un grandissimo fan. La protagonista Lucy, infatti parte all'avventura alla ricerca di suo padre, proprio come nel terzo capitolo della saga. Lungo la via, poi, incontra Dogmeat, il cane che tutti i giocatori hanno imparato ad amare in Fallout 4.

Shady Sands nasconde un mistero Shady Sands è un luogo di particolare rilevanza all'interno dell'universo di Fallout Ci sono molte location importanti nel corso della prima stagione della serie TV di Fallout, una in particolare, però, merita di essere analizzata nel dettaglio. Quando gli avventurieri arrivano a Shady Sands, la città è in rovina. Questo dovrebbe mettere in guardia i giocatori veterani perché la città era la capitale della Repubblica della Nuova California e l'insediamento più grande nei primi due episodi della saga: il fatto che ora sia distrutta non è un buon segno.

Un codice molto speciale Il numero al centro di una delle scene principali dell'ultima puntata non è composto da cifre casuali All'apice della tensione dell'ultimo episodio della serie, gli sceneggiatori hanno inserito un piccolo easter egg numerico: quando il padre di Lucy riesce a ottenere il reattore a fusione fredda, lo fa inserendo il codice 101097. Questo numero non è che la data di uscita del primo Fallout: 10 ottobre 1997.

Il meeting della Vault-Tech Il meeting dei dirigenti della Vault-Tech è un perfetto spaccato dei processi decisionali che hanno plasmato il mondo di Fallout Una delle scene dal più alto contenuto di citazioni di questa lista è quella del meeting dei dirigenti della Vault-Tech, i più potenti industriali dell'America prebellica. Le idee discusse, dal Vault abitato solo da bambini a quello in cui i suoi abitanti sono stati deliberatamente drogati, vengono tutte dai giochi, a dimostrazione della loro crudeltà e del loro essere senza scrupoli. Il primo a presentarsi è il rappresentante della West Tek, una grande industria costruttrice di armamenti, tra cui le Armature Atomiche. Poi c'è un funzionario del Big MT, un centro di ricerca decisamente inquietante che appare in New Vegas. C'è anche la REPCONN, la Rocket Engineering and Production Company del Nevada.

Chi è Mister House La presenza di Mr. House al meeting della Valuta-Tech non è certamente un caso L'ultimo membro del consiglio di amministrazione della Vault-Tech è un certo Robert House, amministratore delegato della RobCo Industries, l'azienda che ha prodotto tutti gli automi e i software che si vedono nel corso dei giochi, e che i fan forse ricorderanno come il sovrano di New Vegas. La serie è ambientata 15 anni dopo le vicende del titolo Obsidian quindi non sappiamo quale dei suoi finali è stato considerato canonico e quale sia stato, in questo universo, il destino di Mr. House.

Cosa significa il finale della serie TV di Fallout Il culmine della prima stagione di Fallout è lo skyline di New Vegas, è lì che gli sceneggiatori vogliono portare la seconda stagione? Negli ultimi istanti dell'ultimo episodio si vedono due elementi che fanno ben sperare per un'eventuale seconda stagione: lo scheletro del cranio di un Deathclaw (uno dei nemici più formidabili della saga) e lo skyline della città di New Vegas con tanto di Lucky 38.