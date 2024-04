Helldivers 2: i danni da fuoco sono “ridicoli”, gli sviluppatori lavorano a una soluzione

Helldivers 2 è un gioco in continua evoluzione e dunque è normale che gli sviluppatori nel tempo si concentrino a elementi differenti da migliorare o revisionare completamente. Uno di questi al momento è il "fuoco nel suo complesso", stando alle parole del community manager Twinbeard, in quanto i danni sono "ridicoli", in pratica mal bilanciati praticamente sotto ogni aspetto, sia quando li si infligge che quando li si subisce per colpa di nemici, del "fuoco amico" o di pericoli planetari come i tornado fiammeggianti.

Il community manager non ha offerto dettagli precisi su quali modifiche verranno introdotte e sulle tempistiche, anche se dalle sue parole sembrerebbe un lavoro che richiederà del tempo, dato gli sviluppatori dovranno agire su più livelli.

"Al momento stiamo esaminando il "fuoco nel suo complesso"", ha detto Twinbeard. "DPS (danni per secondo), DOT (danni nel tempo), il problema dell'host (un bug che azzera i danni da fuoco dei giocatori ad eccezione di chi ospita la partita, ndr), il non morire in due secondi semplicemente toccando le fiamme. Probabilmente introdurremo dei fix in alcune parti".

"È ridicolo, o almeno sbagliato e lo stiamo cambiando. È un processo elaborato quindi lo stiamo facendo in parti. Ulteriori informazioni arriveranno in seguito.