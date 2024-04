Helldivers 2 non avrà la trasmogrificazione: per il director non ha senso, ma i giocatori dissentono

Con un post pubblicato su X, John Pilestedt, CEO di Arrowhead Games Studio e creative director di Helldivers 2, ha lasciato intendere che il gioco non riceverà mai un sistema di trasmogrificazione delle armature, in quanto a suo avviso "non ha senso".

Grazie all'arrivo di nuovi Titoli di Guerra a cadenza regolare (l'ultimo, Esplosione Democratica, è disponibile da pochi giorni), l'arsenale degli Helldiver si sta ampliando non solo con nuove armi e granate, ma anche corazze di varie taglie, forme e motivi, nonché dotate di perk specifici. Insomma, dato che anche l'occhio vuole la sua parte, è naturale che una fetta di giocatori desideri un sistema di trasmogrificazione.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzionalità presente in moltissimi giochi e che permette di cambiare l'estetica di un pezzo di equipaggiamento con quella di un altro, senza modificarne le statistiche e bonus, offrendo così maggiore libertà in termini di personalizzazione estetica.

Secondo Pilestedt, tuttavia, un sistema simile non avrebbe senso in Helldivers 2, in quanto l'aspetto delle corazze è strettamente legato alle loro caratteristiche. Modificarlo sarebbe come "avere delle mele che sanno di pancetta".

"Non stiamo creando un sistema di trasmogrificazione. Non ha senso: l'equipaggiamento sembra diverso perché ha effetti diversi. Scambiare l'aspetto di uno con l'atro è come avere una mela che sa di pancetta o viceversa."