Helldivers 2: disponibili dei nuovi potenziamenti per i Moduli della Nave

Si tratta dunque di un'ulteriore aiuto stanziato dalla Super Terra per combattere Automaton e Terminidi che si aggiunge alle nuove armi e armature del Titolo di Guerra "Esplosione Democratica" , anch'esso arrivato oggi.

A sorpresa, gli sviluppatori di Helldivers 2 hanno aggiunto dei nuovi Moduli della Nave da sbloccare, ovvero dei potenziamenti che offrono vari vantaggi agli Helldiver al fronte per esportare la democrazia controllata.

I dettagli dei nuovi Moduli della Nave

I nuovi potenziamenti torneranno utili per fermare l'avanzata degli Automaton

In totale parliamo di 6 potenziamenti, uno per ogni categoria. Sulla carta, tra i più interessanti spicca "Espansione del Circuito", grazie al quale gli stratagemmi a base di elettricità, quindi Fulminatore e torretta Tesla, colpiscono un nemico in più a sparo.

Potenzialmente molto valido anche "Combustione Potenziata" che aumenta i danni da fuoco degli stratagemmi e che rappresenta fondamentalmente il terzo buff consecutivo per il Lanciafiamme sin dal lancio del gioco, che ora più che mai sembra un'ottima arma per fare un po' di disinfestazione.

Leggiamo l'elenco completo: