Sand Land: un trailer ci prepara all'action adventure basato sul manga di Akira Toriyama

Come possiamo vedere, il filmato mette l'accento su alcune delle caratteristiche salienti del titolo di ILCA, in particolare la varietà offerta in termini di combattimento, con il protagonista Belzebù che può farsi valere sia a mani nude che sfruttando vari veicoli armati , da un carrarmato a un massiccio robot bipede.

Con il debutto nei negozi di Sand Land che si avvicina, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer con alcune impressioni da parte della stampa per l'action adventure basato sul manga di Akira Toriyama in arrivo su PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC Steam il 26 aprile .

Un'avventura con un improbabile trio di eroi

Per chi non lo conoscesse, Sand Land è un action adventure basato sull'omonima mini-serie manga di Akira Toriyama pubblicata in Giappone tra settembre e giugno del 2020.

Come nell'originale, anche nell'adattamento videoludico nel gioco seguiremo le avventure di Belzebù, il principe dei demoni, del ladro Shif e dell'anziano sceriffo Rao, un improbabile trio di eroi in viaggio nel desertico e inospitale mondo di Sand Land per cercare la "sorgente fantasma", una fonte d'acqua leggendaria che potrebbe rappresentare la salvezza della popolazione. Dovranno però vedersela con le forze del malvagio Re, che detiene il monopolio su questa risorsa vendendo bottiglie d'acqua a prezzi altissimi.

In attesa di poter testare con mano la versione completa, abbiamo avuto modo di provare una porzione abbonante di Sand Land, ecco le nostre impressioni.