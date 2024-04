Helldivers 2: le armi da mischia non sono escluse, potrebbero arrivare

Helldivers 2 è uno sparatutto in terza persona, enfasi su "spara". Il fulcro del gioco sono le bocche da fuoco, ma il team di sviluppo non sta del tutto escludendo la possibilità di inserire armi da mischia. I giocatori le stanno infatti chiedendo tramite il canale Discord del gioco.

Un utente ha chiesto se le armi da mischia e le tinture per l'armatura fossero ancora una possibilità, dato che non c'erano aggiornamenti su entrambe da un mese. "Cosa è successo? Beh, è passato un mese, non un anno", ha risposto il community manager Twinbeard con un'emoji a forma di faccina ammiccante.

"Potrebbe ancora accadere. Come sapete, siamo stati piuttosto impegnati nell'ultimo mese", ha continuato, riferendosi probabilmente al recente aggiornamento che ha già aggiunto alcuni extra, così come all'evoluzione della narrazione Helldivers 2 giocatori contro Automaton. In ogni caso, le armi da mischia sono "ancora plausibili".