The Last of Us, la serie TV vince il premio Miglior nuova serie ai WGAA 2024

La serie TV di The Last of Us continua ad aggiungere premi alla propria bacheca. L'ultimo arriva dai Writers Guild of America Awards 2024, dove la serie creata da Craig Mazin si è aggiudicata il premio come Miglior nuova serie. La serie ha battuto The Diplomat, Jury Duty, Poker Face e Shrinking.

Non è certo il primo premio importante che The Last of Us ha vinto nell'ultimo anno: la serie HBO ha infatti ottenuto grandi successi anche agli Creative Arts Emmy Awards, ai Critics' Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards.